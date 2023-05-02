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Байден прервал рассказ гостя Белого дома о первом судье-мусульманине, велев ему заткнуться

Юлия Курганова
В мире
Байден прервал рассказ гостя Белого дома о первом судье-мусульманине, велев ему заткнуться
Фото: whitehouse

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заткнул гостя Белого дома, который на приеме в честь конца Рамадана попытался рассказать ему о первом судье-мусульманине. Другого гостя и вовсе не пустили на мероприятие.

— Хочешь выйти сюда и сказать речь? Заткнись, мальчик. Как бы сказала моя мама, — сказал американский лидер на мероприятии.

Таким образом он отреагировал на попытки одного из гостей рассказать о первом федеральном судье-мусульманине. Судью при этом президент США поприветствовал.

Между тем на прием в Белый дом не пустили мэра города Проспект-Парк в штате Нью-Джерси Мухамеда Хайрулу. В секретной службе не пояснили, почему его не допустили, сославшись на требования безопасности, передает РИА Новости.

26 апреля Джо Байден опять засветил перед журналистами шпаргалку. Во время совместной пресс-конференции с южнокорейским коллегой Юн Сок Ёлем президент США случайно показал бумажку с вопросами, которые были написаны буквально по слогам. СМИ запечатлели момент, когда Байден ненароком перевернул листок у себя в руках.

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