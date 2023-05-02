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Четыре самолета Ил-76 эвакуировали из Судана в РФ более 200 человек

Юлия Курганова
В мире
Четыре самолета Ил-76 эвакуировали из Судана в РФ более 200 человек
Фото: Минобороны РФ

Министерство обороны РФ эвакуировало из Судана более 200 человек. Об этом во вторник, 2 мая, сообщили в Telegram-канале военного ведомства.

В эвакуации задействовали четыре самолета Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС РФ.

— Эвакуированы сотрудники российской дипломатической миссии, представительств Минобороны России и члены их семей, граждане РФ, стран СНГ и нескольких дружественных иностранных государств, которые обратились за содействием в их возвращении на родину, — сказано в сообщении ведомства.

25 апреля представитель Всемирной организации здравоохранения в Судане Нима Саид Абид сообщил, что боевики захватили центральную государственную лабораторию с образцами опасных заболеваний в стране. По его словам, в связи с этим существует огромный биологический риск.

В начале этого месяца главнокомандующий войск Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан издал указ о роспуске сил быстрого регулирования. Мятежники заявляли о взятии под контроль Дворца Республики (президентский дворец) и международного аэропорта Хартума.

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