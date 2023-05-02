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Эндокринолог Цатурян рассказала, какой уровень глюкозы в крови считается нормой

Юлия Курганова
Общество
Эндокринолог Цатурян рассказала, какой уровень глюкозы в крови считается нормой
Фото: shutterstock

Врач-эндокринолог Софья Цатурян сообщила, что уровень глюкозы в крови может изменяться в зависимости от многих факторов, включая диету, физическую активность и наличие заболеваний. По ее словам, нормальный показатель может отличаться в зависимости от возраста.

Так, у взрослых людей нормой считается уровень глюкозы в крови от 70 до 110 мг/дл. У детей данный показатель должен быть в пределах от 70 до 150 мг/дл.

— Если цифры показывают большее или меньшее значение, то это может свидетельствовать о наличии заболевания, — предупредила медик.

Самое распространенное из них — это сахарный диабет, отметила Цатурян. Недуг характеризуется повышенным уровнем глюкозы в крови. Это связано с недостаточной выработкой организмом инсулина или неэффективностью данного гормона, передает Lenta.ru.

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал признаки преддиабета. Он рассказал, что это состояние возникает, когда уровень сахара в крови уже не соответствует норме, но еще не достиг диабетического уровня. Несмотря на то что преддиабет протекает без явных симптомов, врач назвал признаки, которые помогут не пропустить его появление.

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