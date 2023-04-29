Доктор Мясников перечислил признаки предиабета

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Врач и телеведущий Александр Мясников перечислил признаки предиабета. Медик рассказал, что это состояние возникает, когда уровень сахара в крови уже не соответствует норме, но еще не достиг диабетического уровня.

Несмотря на то, что предиабет протекает без явных симптомов, Мясников назвал признаки, которые помогут не пропустить его появление. В частности, врач порекомендовал сдать анализ крови.

— Если глюкоза крови натощак составляет 5,6-6,9 ммоль/л, после «сахарной нагрузки» — 7,8-11,3, а гликированный гемоглобин находится на уровне 6,0-6,4, то это может сигнализировать о предиабете, — рассказал медик в программе «О самом главном» на канале «Россия 1».

Он отметил, что предиабет опасен переходом в диабет и атеросклерозом сосудов. Это также фактор риска сердечного приступа и инсульта.

— Если вы страдаете этим заболеванием, то вам нужно снизить калорийность пищи, питаться с большой разборчивостью, много двигаться, больше заниматься аэробикой, а также избавляться от лишних килограммов, — сообщил Мясников.

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