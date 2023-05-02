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Туркмения разработает дорожную карту сотрудничества с Соединенными Штатами на 2023–2024 годы и рамочный план организации визитов разного уровня между двумя государствами. Об этом сообщило русскоязычное издание правительства «Нейтральный Туркменистан».

С такими предложениями на совещании выступил вице-премьер, глава министерства иностранных дел Туркмении Рашид Мередов в ходе отчета по итогам визита делегации Туркмении в Америку.

— Президенту Сердару Бердымухамедову были представлены предложения о создании дорожной карты сотрудничества на 2023–2024 годы в целях активизации партнерства между Туркменистаном и Соединенными Штатами, а также подготовке рамочного плана организации визитов различного уровня между нашей страной и Америкой, — сказано в сообщении.

Одобрив данные предложения, туркменский лидер отметил дружественный характер межгосударственного диалога с США, который в последнее время обрел новое наполнение.

12 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Москва обратилась к Еревану с запросом объяснений касаемо участия Армении в совместных учениях с НАТО. По ее словам, США и их союзники прилагают различные усилия к дискредитации сотрудничества стран региона с Россией и впутывают их в различные формы взаимодействия.