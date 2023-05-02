Собянин: Более 50 отреставрированных памятников архитектуры можно посетить в Дни исторического и культурного наследия

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Москва, улица Забелина, 3с1 Карта всех событий

Гости и жители столицы смогут побывать в более чем 50 отреставрированных памятниках архитектуры в Дни исторического и культурного наследия. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 2 мая.

— Каждый год включаем в программу Дней исторического и культурного наследия примеры ярких работ. Им посвящен отдельный цикл мероприятий — «Реставрация наследия». В этом году жители и гости столицы смогут побывать в более чем 50 отреставрированных памятниках архитектуры, — рассказал глава города.

Так, горожане смогут увидеть главный дом городской усадьбы Сумарокова — Тюляевой, расположенный на улице Забелина, особняк Новиковых — Свешниковой на Большой Полянке, а также главный дом усадьбы Васильчиковых на Большой Никитской улице.

Посетить можно и недавно открытые после восстановления Театр на Бронной, Литературный институт, здание Хлебозавода № 5 и другие объекты. Экскурсии продлятся до 31 мая. Перед посещением необходимо пройти регистрацию на портале «Узнай Москву», написал Собянин в своем Telegram-канале.

Также мэр столицы рассказал о самых популярных маршрутах для прогулок по городу, которые можно посетить в майские выходные. Так, москвичей приглашают посетить сад «Эрмитаж», усадьбы Воронцово и Кусково, музей-заповедник «Коломенское» и так далее.