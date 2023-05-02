Мэр венгерской деревни разогнал украинских беженцев за преследования местных девушек

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В венгерской деревне Керепеш из рабочего общежития поступили жалобы о том, что украинские мигранты изнасиловали 16-летнюю девушку и 22-летнюю женщину. Кроме того, неоднократно передавались сообщения о преследовании беженцами местных девушек. Мэр деревни Ласло Дьюрича потребовал от украинцев отправиться на родину.

Он подчеркнул, что больше не станет терпеть подобное поведение со стороны мигрантов. Дьюрича сначала навестил пострадавших, а потом отправился на разговор с предполагаемыми виновниками в сопровождении полицейских.

— Я отказываюсь мириться с их неспособностью себя нормально вести. Я не желаю терпеть издевательства над молодыми девушками из Керепеша, — заявил Дьюрича в своих социальных сетях.

Мэр также провел беседу с местными полицейскими. Он потребовал от них применения решительных действий, которые помогут защитить местных жителей от подобных и иных инцидентов.

«Вечерняя Москва» вспомнила, в каких случаях европейцы возмущались поведением украинцев, и попыталась понять, как на самом деле в Европе относятся к беженцам с Украины.