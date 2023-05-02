Названы сигналы организма, которые говорят о необходимости прекратить тренировку

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Организм может подать сигналы, которые говорят о том, что необходимо прекратить спортивную тренировку. Несколько таких признаков перечислили американские врачи.

Среди сигналов специалисты называют боль в груди. Такое ощущение никогда нельзя отнести к норме.

Доктор Марта Гулати добавила, что следует остановить занятие, если человек испытывает головокружение. Опасным сигналом является и то, что у него перехватывает дыхание. Специалист порекомендовала прислушаться к организму, если это сопровождается обильным потоотделением, спутанностью сознания или даже обмороком.

Врач Марк Конрой среди опасных состояний и показаний к остановке тренировки называет судороги. Специалисты отмечают, что во время занятий необходимо отслеживать сердечный ритм и следить за потоотделением, так как нарушение этих процессов может привести к проблемам со здоровьем.

Кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что активная ходьба на уровне быстрого шага должна присутствовать в жизни человека хотя бы в течение 30 минут ежедневно. Это позволит продлить жизнь при любых обстоятельствах, даже если у человека имеются серьезные заболевания.