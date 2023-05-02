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Сергей Собянин назвал самые популярные сервисы московского метро

Лейла Алиева
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Сергей Собянин назвал самые популярные сервисы московского метро
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Самым востребованным сервисом столичного метро являются стойки «Живое общение», которыми с начала года воспользовались 120 тысяч человек. Об этом во вторник, 2 мая, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

— Чтобы поездки были максимально комфортными, сотрудники метро предлагают множество дополнительных сервисов. Некоторые из них существуют уже десятки лет, но большинство появились в последние годы, — отметил он.

Например, жители столицы часто обращаются в Склад забытых вещей. Только за прошлый год на станциях и в вагонах было обнаружено 28,4 тысячи забытых вещей. Также в метро работает Центр обеспечения мобильности пассажиров, где сотрудники сопровождают в поездках пассажиров с нарушением слуха, зрения или функций опорно-двигательного аппарата.

С сентября 2021 года запущен проект «Потерялся? Не уходи!» для самых маленьких пассажиров, которые потерялись в метро. Помимо этого, москвичи активно принимают участие в проекте «Музыка в метро», написал Собянин в своем блоге.

В марте сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров начали работать на станциях Большой кольцевой линии метро. Наибольшее количество заявок поступает по поводу сопровождения от станций «Шелепиха» и «Народное Ополчение».

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