Adidas может передать российское подразделение иностранному инвестору

Фото: Unsplash

Компания Adidas планирует передать российские активы иностранному инвестору. Об этом во вторник, 2 мая, сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на источники в данной отрасли.

— Немецкий производитель спортивной одежды, обуви и аксессуаров Adidas рассматривает возможность передачи российского подразделения иностранному инвестору, — рассказал один из источников.

Таким образом Adidas сможет перезапустить порядка 100 наиболее доходных магазинов в России, пишет «Коммерсант».

Adidas закрыл онлайн-магазин и розничные точки в РФ в марте 2022 года. При этом возможность просматривать товар у пользователей сохранилась.

Также стало известно, что американский ретейлер одежды Gap полностью уходит из России и закрывает все магазины на территории страны. Президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин рассказал «Вечерней Москве», почему бренд решил прекратить свою деятельность и как в нашу страну завозят одежду ушедших марок.

Ушедшие из России зарубежные потребительские бренды могли потерять в общей сложности около двух миллиардов долларов. Некоторые компании решили продать свой бизнес, а другие позднее уходить передумали. Какие бренды вернулись в Россию за последние месяцы, как им это удалось и изменился ли ассортимент — в материале «Вечерней Москвы».