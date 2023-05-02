Шольц пообещал следить за использованием поставляемого ВСУ оружия

Фото: bundeskanzler.de

Оружие, которое Киеву поставляет Берлин, не должно применяться для атак по территории России, и в ФРГ за этим будут следить. Об этом на встрече с жителями города Бендорф в земле Рейнланд-Пфальц заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

По его словам, Украина получает помощь в вооружении с соблюдением важного условия. Согласно ему, Киев не может применять никаких односторонних шагов, и должен согласовывать действия с партнерами.

— Для нас очень важно, чтобы оружие, которое мы поставляем, и при помощи которого Украина может себя защищать, не использовалось для нападений на российскую территорию, — приводит слова Шольца РИА Новости.

Канцлер Германии добавил, что одновременно с поддержкой Украины важно не допустить эскалации конфликта между Россией и НАТО. Шольц заявил, что Берлин и дальше будет придерживаться такой политики.

18 апреля систему противовоздушной обороны Patriot с ракетами доставили на территорию Украины. Помимо этого, ВСУ получили от ФРГ еще 16 грузовых автомобилей Zetros. Таким образом, в настоящее время украинская армия в общей сложности обладает 76 подобными грузовиками.