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Заммэра Сергунина пригласила москвичей на спортплощадки в городских парках

Евгений Белоусов
Город
Заммэра Сергунина пригласила москвичей на спортплощадки в городских парках
Фото: пресс-служба Мосгорпарка

Более 350 спортивных площадок подготовили в Москве к летнему сезону. Об этом во вторник, 2 мая, сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

— Все чаще москвичи выбирают для тренировок районные парки. Они прекрасно оборудованы и дают возможность выполнять упражнения, играть в футбол, баскетбол, волейбол, большой и настольный теннис, заниматься йогой, кататься на велосипедах, роликах и скейтбордах, — рассказала она.

Фото: Пресс-служба Мосгорпарка
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Фото: Пресс-служба Мосгорпарка
Фото: Пресс-служба Мосгорпарка
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Фото: Пресс-служба Мосгорпарка
Фото: Пресс-служба Мосгорпарка
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Фото: Пресс-служба Мосгорпарка
Фото: Пресс-служба Мосгорпарка
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Фото: Пресс-служба Мосгорпарка

По словам заместителя столичного мэра, особой популярностью пользуется воркаут — упражнения на силу и выносливость, которые выполняются на улице. Первым под него был приспособлен в 2011 году Бабушкинский парк. Сегодня 150 таких площадок можно найти в 40 парках в разных частях города.

Под командные виды спорта, в частности волейбол, баскетбол и футбол, приспособлены более 130 площадок. Корты для большого тенниса ждут горожан более чем в 15 парках, в том числе в «Сокольниках», Измайловском и других. Столы для пинг-понга можно встретить на 25 площадках.

У молодежи популярны площадки для катания на скейтборде — такие есть на территории уже более чем 15 парков. Одна из самых посещаемых находится в парке имени Лужкова. А в Парке Горького в этом году проведут занятия по скейтбордингу для новичков.

Мэр Москвы Сергей Собянин напомнил о завершении реабилитации парка «Покровское-Стрешнево» и Всехсвятской рощи.

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к обустройству новых экомаршрутов в парке «Яуза». На текущий момент ведется обустройство экомаршрутов протяженностью свыше 1,6 километра.

Наталья Сергунина Москва Парки
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