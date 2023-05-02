«Решать не мне»: Милош Бикович не стал возражать против съемок с экс-возлюбленной Аглаей Тарасовой

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Актер Милош Бикович вновь оказался на одной съемочной площадке со своей бывшей возлюбленной актрисой Аглаей Тарасовой. Он не стал возражать против совместной работы, отметив, что возможность выбора ему дали.

Бывшие возлюбленные, которые расстались в 2018 году на дружеской ноте, снимаются в сиквеле фильма «Холоп». Бикович играет главную роль, а Тарасова воплощает в жизнь образ избалованной девушки Кати.

— Я знал, что будет Аглая. Мое мнение спрашивали, но решать не мне. Я только актер. Если бы сказал, что не могу с Аглаей сниматься, наверное, мою ситуацию приняли бы. Если мне было бы совсем не комфортно с этим человеком, тогда они, наверное, создали бы условия, в которых возможно работать, — рассказал Бикович в интервью в шоу «Стрелец-молодец».

Актер добавил, что остался с Аглаей в хороших отношениях. По его словам, он благодарен за встречу с ней и рад полученному в их романе опыту.

Бикович также поделился, какая женщина для него является идеалом. В его представлении это интересный человек, который умеет шутить и с которым легко находиться рядом.

Актер заявил, что не поменял своего отношения к России на фоне царящей на Западе русофобии.