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Шесть спортивных масштабных инвестпроектов реализуют в ЗАО

Полина Пашкина
Город
Шесть спортивных масштабных инвестпроектов реализуют в ЗАО
Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

В Западном административном округе столицы появятся шесть объектов для игровых, водных и зимних видов спорта. Город уже передал инвесторам участки для строительства без проведения торгов. Об этом во вторник, 2 мая, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Будущие спорткомплексы расположатся в районах Раменки, Тропарево-Никулино, Внуково и Кунцево. Все проекты строительства находятся на стадии реализации.

— Общая площадь возводимых спорткомплексов превысит 20 тысяч квадратных метров. Три из них расположатся в Раменках: там создаются современный горнолыжный комплекс и инфраструктура для работы футбольной академии, а также строится здание с бассейном, — приводит слова Гамана официальный сайт мэра Москвы.

В районе Тропарево-Никулино возведут ледовый дворец, во Внукове — объект водных видов спорта, а в Кунцеве — физкультурно-оздоровительный комплекс.

Всего в городе проходит строительство 21 нового спортивного объекта, общая площадь которых составит порядка 190 тысяч квадратных метров. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в столичном районе Куркино подходит к концу строительство ледового катка «Сталкер» площадью 10 тысяч «квадратов».

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