Врач Щепеляев рассказал, в каком случае кашель и потливость указывают на развитие онкологии

Фото: shutterstock

Врач аллерголог-онкоиммунолог Даниил Щепеляев рассказал, в каком случае кашель и потливость в ночное время могут указывать на развитие рака легких.

По словам врача, при периферическом раке легкого подобные симптомы могут возникнуть только при условии того, что раковый узел достиг большого размера. В этом случае возникает параканкрозная воспалительная реакция, проявляющаяся в виде кашля.

Врач пояснил, что когда человек находится в горизонтальном положении, то воспаление достигает кашлевых рецепторов. Поэтому кашель чаще всего возникает не в дневное, а в ночное время. При этом потливость будет проявляться в виде периодического жара, так как происходит воспалительная интоксикация.

Щепеляев также отметил, что подобные симптомы могут указывать не только на развитие онкологического заболевания. Это также может быть проявлением определенного воспалительного процесса, например, хронического гайморита, туберкулеза, бронхоэктатической болезни, передает Nation news.

Эксперты организации Cancer research UK ранее назвали симптомы развития злокачественной опухоли в легких. Среди них изменение кашля, одышка, болезненные ощущения в груди, потеря веса и резкое снижение аппетита, передает ФАН.

«Вечерняя Москва» выяснила, какие еще факторы провоцируют развитие онкологии.