Ефимов: В Москве сократили сроки предоставления земельных госуслуг для горожан и бизнеса

Фото: пресс-служба Комплекса экономической политики Москвы

Три государственные услуги на портале mos.ru, связанные с земельными вопросами, модернизировали. Теперь москвичи и представители бизнеса смогут быстрее получить землю в аренду в безвозмездное или бессрочное пользование. Об этом во вторник, 2 мая, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Это не только ускорит реализацию проектов строительства жилой и коммерческой недвижимости, а также социальных объектов, но и в целом будет способствовать снижению временных издержек пользователей городских земель, — рассказал он.

По словам заместителя московского мэра, земельный участок в безвозмездное пользование могут получить органы власти, государственные и муниципальные учреждения, организации, с которыми заключен госконтракт на строительство объекта недвижимости за счет бюджета Москвы, и другие.

Министр правительства Москвы и глава департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что в 2022 году за предоставлением участков в безвозмездное пользование поступило почти 850 обращений, в бессрочное — 770. При этом для оформления договора аренды на этих участках обратились свыше 6,8 тысячи раз.

31 марта Ефимов сообщил, что на столичном портале поставщиков зарегистрировалось уже 300 тысяч предпринимателей со всей страны, более 90 процентов из которых являются представителями малого и среднего бизнеса.

Он также добавил, что с начала текущего года число представителей бизнеса на ресурсе увеличилось на 8,9 тысячи. В 2022-м столичные поставщики заключили с московскими и региональными заказчиками 184,5 тысячи контрактов на общую сумму 33 миллиарда рублей.