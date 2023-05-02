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Приметы и советы

Кардиолог Бокерия порекомендовала продукты для препятствия развития рака

Полина Пашкина

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Еда
Общество
Кардиолог Бокерия порекомендовала продукты для препятствия развития рака
Фото: Вечерняя Москва

Для того, чтобы воспрепятствовать росту раковых клеток и развитию заболевания, можно употреблять три продукта с растворимой клетчаткой — пектином. Об этом рассказала кардиолог, доктор медицинских наук Ольга Бокерия.

По ее словам, в борьбе с развитием рака могут помочь бананы, яблоки и груши. Эти фрукты помогут ограничить рост раковых клеток, а также наладят работу пищеварительной системы.

Также специалист в своем Telegram-канале порекомендовала пить по утрам воду с лимоном. Врач отметила, что это позволяет лечить желудочно-кишечные заболевания, уменьшать их симптомы, способствует улучшению обмена веществ и активизирует работу кишечника.

Людям, которые привыкли к перекусам, кардиолог предложила выбирать для этого сочетание орехового масла и сельдерея. Такой снек поможет улучшить пищеварение, получить в большом количестве полезный для зрения витамин, снизить плохой холестерин и повысить хороший, насыщает в течение дня и помогает в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

«Вечерняя Москва» узнала у врача-диетолога Елены Соломатиной, какие продукты помогают нормализовать уровень глюкозы в крови и позволяют избежать тяжелых осложнений для организма.

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