В Ленобласти начались работы по ремонту подъездных дорог к садоводствам
Работы по ремонту подъездных дорог стартовали в рамках соглашения между Петербургом и Ленинградской областью. Об этом сообщил начальник управления по развитию садоводства и огородничества в Санкт-Петербурге Андрей Лях.
Он рассказал, что специалисты подготовили перечень из примерно 350 подобных дорог. В этом году работа будет вестись над первыми 85 дорогами из списка.
На проведение ремонтных работ выделено 400 миллионов рублей, передает газета «Петербургский дневник».
Также обновятся три муниципальные дороги: участок подъезда к деревне Славянке в Кировском районе, въезд в массив «Красницы» в Гатчинском районе и дорога Выборгское шоссе — Пасторское озеро во Всеволожском районе, передает издание «Невские новости».
Специалисты также приступили к текущему ремонту дорог в столице, всего планируется заменить более 23 миллионов квадратных метров асфальтовых покрытий. Об этом в понедельник, 17 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.