В Ленобласти начались работы по ремонту подъездных дорог к садоводствам

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Работы по ремонту подъездных дорог стартовали в рамках соглашения между Петербургом и Ленинградской областью. Об этом сообщил начальник управления по развитию садоводства и огородничества в Санкт-Петербурге Андрей Лях.

Он рассказал, что специалисты подготовили перечень из примерно 350 подобных дорог. В этом году работа будет вестись над первыми 85 дорогами из списка.

На проведение ремонтных работ выделено 400 миллионов рублей, передает газета «Петербургский дневник».

Также обновятся три муниципальные дороги: участок подъезда к деревне Славянке в Кировском районе, въезд в массив «Красницы» в Гатчинском районе и дорога Выборгское шоссе — Пасторское озеро во Всеволожском районе, передает издание «Невские новости».

Специалисты также приступили к текущему ремонту дорог в столице, всего планируется заменить более 23 миллионов квадратных метров асфальтовых покрытий. Об этом в понедельник, 17 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.