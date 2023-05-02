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Опоздавшая Рианна и таракан на красной дорожке: названы самые яркие моменты Met Gala 2023

Лейла Алиева
Общество
Опоздавшая Рианна и таракан на красной дорожке: названы самые яркие моменты Met Gala 2023
Фото: EPA/ТАСС

В ночь на вторник, 2 мая, в Нью-Йорке состоялся ежегодный бал Института костюма Met Gala 2023, где традиционно собрались самые яркие представители мирового шоу-бизнеса.

Одной из самых ожидаемых гостей мероприятия была Рианна, которая опоздала на бал. Певица эффектно появилась на ковровой дорожке вместе со своим женихом — рэпером A$AP Rocky. Для мероприятия Рианна выбрала струящееся белое платье, декорированное цветами.

В свою очередь рэпер Lil Nas X решил появиться на Met Gala в одних трусах, при этом покрыв свое тело серебристой краской со сверкающими бусинами. Незваным гостем мероприятия стал таракан, который также прошелся по красной ковровой дорожке.

В понедельник, 13 марта, по Москве состоялось вручение премии «Оскар». Во время церемонии произошли как неожиданности, так и предсказуемые триумфы. Также большое внимание было приковано к музыкальным номерам. Например, певица Леди Гага, которая появилась на красной дорожке в откровенном черном платье и с ярким макияжем, поразила публику более простым выбором лука во время выступления.

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