Reuters: Переговоры по зерновой сделке с участием всех сторон состоятся 3 мая

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Переговоры по зерновой сделке с участием всех сторон планируется провести в среду, 3 мая. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на украинский источник.

— Переговоры запланированы на завтра. Все стороны. Надеемся, что будут результаты, — говорится в сообщении.

27 апреля Владимир Путин провел телефонные переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе переговоров они обсудили актуальные вопросы зерновой сделки.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что никакого движения в ситуации вокруг зерновой сделки нет. Он подчеркнул, что существуют вопросы по поводу работы Совместного координационного центра в Стамбуле, которые необходимо разрешить.

Один из крупнейших в мире трейдеров сельхозпродукции сообщил о намерении прекратить продажу зерна из России. В Минсельхозе полагают, что это не отразится на объемах поставок за рубеж. Что происходит с экспортом российского зерна и какие страны от него больше всего зависят — в материале «Вечерней Москвы».