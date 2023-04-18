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Небензя заявил об отсутствии движения по зерновой сделке

Евгений Жуков
В мире
Небензя заявил об отсутствии движения по зерновой сделке
Фото: администрация президента РФ

Никакого движения в ситуации вокруг зерновой сделки нет. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

— Предпринимаются усилия, но они ни к чему не приводят, — сказал дипломат.

По словам Небензи, сегодня существуют вопросы к работе Совместного координационного центра в Стамбуле, которые необходимо разрешить. Данный орган не следует договоренностям, достигнутым в июле прошлого года, считает постпред.

Небензя резюмировал, что ситуация вокруг зерновой сделки, как ожидается, будет обсуждаться в ходе встречи главы МИД России Сергея Лаврова и генсека ООН Антониу Гутерреша, передает ТАСС.

Словакия приостанавливает импорт зерна и сельскохозяйственной продукции с Украины. Аналогичные меры рассматривают в Болгарии, уже запретили ввоз украинских продуктов Венгрия и Польша. С чем может быть связан такой запрет и какое это имеет значение для России, «Вечерней Москве» рассказал доктор экономических наук, аналитик аграрного рынка Леонид Холод.

Сельское хозяйство Василий Небензя ООН Россия
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