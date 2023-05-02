Терапевт Кондрахин назвал основную группу риска по заболеваемости корью

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Корь опасна для всех, потому что обладает 100-процентной контагиозностью. Об этом рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

— Любой человек, который столкнется с заболевшим корью, будет переносить ее. Она более опасна для тех, кто в свое время отказался от прививок. Вакцина делается раз в 10 лет. Для детей есть календарь: в 12 месяцев и в 6 лет, — подчеркнул эксперт в комментарии «Радио 1».

Эксперт отметил, что в обществе растет количество антипрививочников, поэтому в настоящее время наблюдаются региональные вспышки различных заболеваний.

Кондрахин добавил, что коллективный иммунитет к заболеванию будет сформирован, только если более 80 процентов граждан будут обладать антителами.

Среди самых опасных осложнений кори врач выделил менингит, пневмонию и тяжелые кровоизлияния.

В свою очередь доктор медицинских наук, профессор, действительный член Академии военных наук России Владислав Шафалинов добавил, что дети переносят корь легче, чем взрослые, передает Царьград.

Специалисты Роспотребнадзора отметили, что первичную симптоматику кори можно перепутать с острыми респираторными вирусными заболеваниями, так как у них есть схожие черты.