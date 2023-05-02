Детский психолог Покусаева рассказала, как уберечь ребенка от падения из окна

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О том, как уберечь ребенка от падения и объяснить ему, что окно несет опасность, рассказала детский психолог Олеся Покусаева.

Психолог пояснила, что детям до пяти лет мир предоставляет множество возможностей для познания. Ребенку можно несколько раз объяснять некоторые вещи, но до трех лет он не будет запоминать эту информацию. В этом возрасте ребенок не осознает опасность высоты, аналитическое мышление у детей начинает развиваться только после пяти лет.

Поэтому, чтобы не допустить трагедии и уберечь ребенка от падения, родителям необходимо обезопасить среду. Сделать это можно с помощью барьеров на подоконник.

Рассказывать об опасности падения с высоты следует только в 6–7 лет, когда у малышей начинает формироваться мышление. Можно использовать прием сравнения. Например, напомнить ребенку, что, когда он падал с самоката, у него болело колено, а если он упадет еще выше, будут болеть и другие части тела, передает «Радио 1».

В свою очередь эксперт по выживанию Михаил Макеев посоветовал поставить мебель рядом с окнами так, чтобы дети не смогли добраться до них. Кроме того, стоит поставить на ручки специальные ограничители, передает «360».

На северо-западе столицы двухлетняя девочка выпала из окна девятого этажа жилого дома. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в пятницу, 21 апреля.