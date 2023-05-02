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Путин выразил соболезнования в связи со смертью Вячеслава Зайцева

Лейла Алиева
Общество
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Вячеслава Зайцева
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким модельера Вячеслава Зайцева в связи с его кончиной. Телеграмму глава государства направил во вторник, 2 мая.

— Ушел из жизни Вячеслав Михайлович Зайцев — талантливый, душевно щедрый, безраздельно увлеченный своим призванием человек. Вячеслав Зайцев посвятил себя творчеству, многое сделал для развития отечественной индустрии моды, превратив ее в настоящее, высокое искусство, — говорится в телеграмме.

Глава государства также отметил уникальные работы модельера, которые приносили людям радость и красоту.

Советский и российский модельер Вячеслав Зайцев скончался 30 апреля. Предварительной причиной смерти стало внутреннее кровотечение в желудочно-кишечном тракте, вызванное язвой желудка. С таким диагнозом модельера госпитализировали в одну из московских клиник, однако врачам не удалось его спасти, он умер в реанимации.

Вячеслав Зайцев считается первым российским модельером. Его коллекции показывались по всему миру, а последняя вышла в 2016 году. В этом же году у модельера диагностировали болезнь Паркинсона, из-за которой последние годы жизни он провел в своем особняке, практически не появляясь в медийном пространстве.

Соболезнования Вячеслав Зайцев Владимир Путин
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