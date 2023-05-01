Названа предварительная причина смерти Вячеслава Зайцева

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Российский и советский художник-модельер, первый ведущий телепередачи «Модный приговор» Вячеслав Зайцев скончался из-за внутреннего кровотечения в желудочно-кишечном тракте, вызванного язвой желудка. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на свои источники.

С таким диагнозом его госпитализировали в одну из московских клиник, однако врачам не удалось спасти Зайцева, он умер в реанимации, сообщают «Известия».

Зайцев скончался 30 апреля. Он считается первым российским модельером. Его коллекции показывались по всему миру, а последняя вышла в 2016 году. В этом же году у модельера диагностировали болезнь Паркинсона, из-за которой последние годы жизни он провел в своем особняке, практически не появляясь в медийном пространстве.

Официальный представитель российского МИД выразила соболезнования семье и близким модельера.

Друг модельера сообщил, что его сын Егор так и не смог проститься с ним. Ссора между отцом и сыном началась несколько лет назад, когда модельер назначил Егора руководителем Дома моды. Однако тот отвернулся от отца, и они так и не помирились.