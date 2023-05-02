Автоматы, найденные в посылке в одном из отделений «Почты России», оказались игрушечными

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Предметы, конструктивно схожие с оружием, которое нашли в одном из отделений «Почты России», оказались предназначены для лазертага. Об этом стало известно во вторник, 2 мая.

После обнаружения потенциально опасных предметов сотрудники учреждения вызвали полицию. Прибывшие на место правоохранители осмотрели посылку и заключили, что предметы предназначены для спортивно-развлекательной командной игры под названием «Лазертаг», сообщил ТАСС.

Ранее стало известно, что в одном из отделений «Почты России» в посылке обнаружили четыре автомата Калашникова. Сотрудники учреждения вызвали полицию и передали предметы для экспертизы. Инцидент не повлиял на обработку и доставку почтовых отправлений.