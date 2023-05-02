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Приметы и советы

Автоматы, найденные в посылке в сортировочном центре во Внукове, передали полиции

Степан Жирнов
Происшествия
Автоматы, найденные в посылке в сортировочном центре во Внукове, передали полиции
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Предметы, конструктивно схожие с огнестрельным оружием, обнаруженные в посылке в сортировочном центре во Внукове, передали сотрудникам правоохранительных органов. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе «Почта России» во вторник, 2 мая.

Подозрительные предметы были обнаружены при проверке отправлений при помощи специального оборудования. На место происшествия были вызваны сотрудники полиции, которым и передали задержанную посылку. Инцидент не повлиял на рабочий процесс обработки и доставки отправлений.

Ранее появилась информация, что в одной из коробок в сортировочном центре компании во Внуково были обнаружены четыре автомата Калашникова.

Еще одна история, связанная с огнестрельным оружием, произошла в подмосковном городе Пушкино. Оставленный без присмотра ребенок выстрелил себе в голову из травматического пистолета. Во время разбирательств выяснилось, что оружие с 2015 года находилось в розыске.

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