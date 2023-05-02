Путин наградил дирижера Гергиева орденом «За заслуги перед Отечеством»

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Президент России Владимир Путин присвоил дирижеру, художественному руководителю Мариинского театра в Санкт-Петербурге Валерию Гергиеву орден «За заслуги перед Отечеством» II степени. Указ об этом появился на официальном интернет-портале правовой информации во вторник, 2 мая, — в день 70-летия Гергиева.

Народный артист России родился в 1953 году в Москве. Музыкальное образование он получил в Ленинградской консерватории. В 1978 году Валерий Гергиев впервые встал за дирижерский пульт. С 1996 года он является художественным руководителем Мариинского театра.

— За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени Гергиева Валерия Абисаловича, — говорится в тексте указа, размещенного на официальном интернет-портале правовой информации.

Симфонический оркестр Мариинского театра достиг новых высот под управлением дирижера. В его репертуар вошли многие новые оперные, балетные, симфонические партитуры.

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