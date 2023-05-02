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Евгений Петросян прокомментировал информацию о «серьезных проблемах с сердцем»

Евгений Белоусов
Общество
Евгений Петросян прокомментировал информацию о «серьезных проблемах с сердцем»
Фото: Youtube / Эмпатия Манучи

Популярный юморист и телеведущий Евгений Петросян во вторник, 2 мая, поделился подробностями состояния своего здоровья на фоне сообщений о госпитализации и ухудшении самочувствия.

— Я лег на плановую проверку. Мне ж немало лет, я должен проверяться. Меня все атакуют, что я умираю. Что это такое вообще? Со мной все нормально. Периодически — раз в два года — надо проверяться, — рассказал он.

По словам юмориста, он сейчас находится на плановой проверке в клинике, но уже на следующий день, 3 мая, выпишется, передает ТАСС.

2 мая СМИ сообщили, что состояние Петросяна резко ухудшилось. У юмориста якобы серьезные проблемы с сердцем, и ему поставили диагноз «гипертоническая болезнь».

Накануне в СМИ появилась информация, что 77-летнему артисту якобы внезапно стало плохо в его квартире. Он жаловался на сильное головокружение. Супруга Петросяна Татьяна Брухунова вызвала скорую, врачи которой настояли на госпитализации юмориста. Однако вскоре сам Петросян опроверг сообщения об экстренной госпитализации.

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