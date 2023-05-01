«Никакой паники»: Петросян опроверг сообщения о своей госпитализации

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Популярный юморист и телеведущий Евгений Петросян в понедельник, 1 мая, опроверг недавние сообщения в СМИ о своей госпитализации. По словам сатирика, он посетил плановое обследование.

— Все в порядке. Я сегодня на один день заехал на обследование просто. Все нормально, никакой паники, — передает его слова ТАСС.

До этого Telegram-канал Mash сообщил, что 77-летнему артисту якобы внезапно стало плохо в его квартире. Он жаловался на сильное головокружение. Супруга Петросяна Татьяна Брухунова вызвала скорую, врачи которой настояли на госпитализации юмориста.

В конце января Евгений Петросян после долгой паузы вернулся в социальные сети. Сатирик успокоил поклонников, которые начали переживать за его состояние здоровья из-за продолжительного молчания. Юморист рассказал, что он и его команда активно работают над новым выпуском телепередачи и репетируют свои номера.

Осенью 2022 года в СМИ появилась информация, что сын Петросяна стал владельцем недвижимости в Бодруме. Таким образом в случае развода именно Брухунова, якобы уговорившая артиста совершить сделку, останется с роскошным домом за границей.