СМИ: Евгения Петросяна госпитализировали в Москве

Фото: YouTube / Эмпатия Манучи

Юмориста и телеведущего Евгения Петросяна доставили в больницу в Москве. Об этом в понедельник, 1 мая, сообщает Telegram-канал Mash

Согласно предоставленной информации, 77-летнему артисту внезапно стало плохо в его квартире. Он жаловался на сильное головокружение. Супруга Петросяна Татьяна Брухунова вызвала скорую, врачи которой настояли на госпитализации юмориста, отметили в Telegram-канале.

В конце января Евгений Петросян после долгой паузы вернулся в социальные сети. Сатирик успокоил поклонников, которые начали переживать за его состояние здоровья из-за продолжительного молчания.

Осенью 2022 года в СМИ появилась информация, что сын Петросяна стал владельцем недвижимости в Бодруме. Таким образом в случае развода именно Брухунова, якобы уговорившая артиста совершить сделку, останется с роскошным домом за границей.

Однако вскоре сам Петросян очень эмоционально отреагировал на эту информацию. Юморист заявил, что подобными фейками желтая пресса «пробила дно». Он сравнил людей, выдумавших это, с сумасшедшими, а также предположил, что журналисты специально «сочиняют», чтобы заработать рейтинги.