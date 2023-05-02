Депутат МГД Козлов: Коммунальный флот улучшает экологию акватории Москвы-реки

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Коммунальный флот столицы способствует улучшению экологии акватории Москвы-реки. Об этом во вторник, 2 мая, сообщил депутат Мосгордумы Александр Козлов.

По его словам, в условиях старта летней водной навигации работа коммунального флота имеет особое значение. В частности, он отвечает за очистку водоемов от мусора и ликвидацию загрязнений.

Депутат напомнил, что за 2022 год усилиями коммунального флота удалось убрать около 600 тонн мусора, ликвидировать 80 загрязнений и извлечь более 21 тысячи кубических метров грунта со дна водоемов. С начала запуска речной навигации к дежурству приступили около 30 судов, передает агентство городских новостей «Москва».

— Без этой работы невозможно обеспечить безопасность перевозок, и роль коммунального флота в ближайшие годы будет возрастать. Использовать этот уникальный опыт, масштабировать его, продолжать модернизацию коммунального флота наравне с модернизацией пассажирского флота будет задачей ближайших лет, — рассказал Козлов.

В пятницу, 28 апреля, мэр Москвы Сергей Собянин открыл Южный речной вокзал после реконструкции. По словам главы города, в ходе реконструкции специалисты очистили акваторию, сделали хорошую набережную и пешеходные маршруты, а также благоустроили территорию.