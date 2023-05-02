Пригожин: Бойцы «Вагнера» предположительно уничтожили генерал-майора ВСУ

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Бойцы частной военной компании «Вагнер» уничтожили бронеавтомобиль, предположительно, с командующим силами теробороны ВСУ Игорем Танцюрой. Об этом во вторник, 2 мая, сообщил предприниматель и основатель ЧВК Евгений Пригожин.

— Был уничтожен бронеавтомобиль, в котором, предположительно, находился командующий силами территориальной обороны ВСУ Игорь Иванович Танцюра, который следовал в Бахмут (украинское название Артемовска — прим. «ВМ»), — заявил он.

На данный момент Пригожин занимается проверкой этой информации, передает Telegram-канал пресс-службы предпринимателя.

Накануне сообщалось, что российские зенитчики сбили украинский штурмовик Су-25 при попытке атаковать Вооруженные силы России около Херсона. Уточняется, что два штурмовика ВСУ направлялись к островам на Днепре со стороны Кизомыса.

28 апреля официальный представитель Министерства обороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российская армия поразила украинский объединенный штаб обороны Артемовска и подразделения «Иностранного легиона» в районе Константиновки. Воздушно-десантные войска и подразделения группировки «Юг» пресекли попытки ВСУ ввести в город резервы.