В России хотят ввести обязательное распределение после вуза. Как это может работать

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В Госдуму внесли законопроект, согласно которому студенты-бюджетники должны будут отработать не менее трех лет по специальности после выпуска из вуза. В противном случае они должны будут компенсировать стоимость обучения государству. Могут ли у такого подхода быть преимущества и как введение обязательного распределения повлияло бы на рынок труда, «Вечерней Москве» рассказал HR-специалист Гарри Мурадян.

Преимущества

По словам эксперта, обязанность отработать по специальности может дать студенту гарантию занятости после вуза, однако это не такое однозначное преимущество.

— Преимуществом у этого может быть гарантированная занятость. Но если посмотреть на текущий официальный уровень безработицы, то по всей стране он составляет 4,7 процента. За все время это рекордно низкий показатель. Куда ниже падать? При этом нулевая безработица тоже плоха для экономики, потому что не высвобождаются ресурсы и некем будет заменить людей, которых кто-то захочет уволить, — отметил Мурадян.

Как отметил собеседник «ВМ», такая инициатива обсуждается для того, чтобы увеличить количество целевиков на рабочие специальности (механики, инженеры, столяры, операторы ЧПУ и так далее). Сейчас люди, которые обучаются по таким специальностям, нередко идут работать менеджерами по продажам или маркетологами. При этом представители нынешней молодежи в принципе не имеют стопроцентной уверенности, по какой профессии они пойдут работать после вуза, подчеркнул Мурадян.

Недостатки

Эксперт обратил внимание, что обязательная работа по специальности после учебы может вынудить людей вообще отказаться от получения образования:

— Если эту поправку примут, каждый обучающийся на бюджетной основе студент, который решит бросить учебу, будет должен возместить стоимость обучения. В среднем по стране это порядка миллиона рублей. Когда человек учится на коммерческой основе, он может пойти в банк и взять кредит под очень низкий процент. Тут же такой вариант будет невозможен. В краткосрочной перспективе это приведет к тому, что количество соискателей в вузы резко уменьшится. Никто не захочет учиться, зная, что он потенциально может попасть на миллион рублей.

По мнению специалиста, проблему необходимо решать на уровне более качественной профориентации школьников и абитуриентов. Например, для этого можно ввести обязательную профориентацию для школьников 8–9 классов на постоянной основе. Школьники могли бы централизованно выезжать на различные мероприятия, чтобы опытные специалисты проводили с ними работу, пояснил эксперт.

Такая работа по профориентации должна быть всесторонней, резюмировал Мурадян.

— Есть и такой момент, что многие поступают в вузы под давлением родителей, учителей, друзей, коллег. Поэтому вопрос профориентации должен затрагивать и работу с родителями. Важно, чтобы родители и окружение приняли выбор человека. Надо не заставлять людей работать, а делать так, чтобы они осознанно выбирали направление своей деятельности и им потом не приходилось передумывать, — заключил Мурадян.