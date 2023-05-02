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Пьяный мужчина насмерть забил камнями жителя Подмосковья

Степан Жирнов
Происшествия
Пьяный мужчина насмерть забил камнями жителя Подмосковья
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва
Московская область, Сергиев Посад, Институтская улица Карта всех событий

В Подмосковье пьяный мужчина насмерть забил камнями жителя многоквартирного дома. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий во вторник, 2 мая.

По ее словам, преступление произошло 25 апреля у многоквартирного дома на Институтской улице Сергиева Посада. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения поссорился с 42-летним местным жителем и начал кидаться в него камнями. Один из снарядов попал жителю дома в грудь. От полученных травм мужчина скончался на месте.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего». Правоохранители осмотрели место происшествия и изучили записи с камер видеонаблюдения. Личность подозреваемого установили. Им оказался 30-летний местный житель. Фигуранта заключили под стражу.

Другое преступление произошло в Подольске. Молодой москвич поссорился с местным мужчиной и ударил того молотком по голове. После этого они с другом вывезли его в поле и закопали.

Подмосковье Алкоголь Сергиев Посад Следственный комитет Смерть
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