«Мамба» ожидает притока новых пользователей после ухода Tinder из России

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Российский сервис онлайн-знакомств «Мамба» ожидает притока новых пользователей после ухода из России приложения Tinder. Об этом во вторник, 2 мая, сообщил генеральный директор «Мамбы» Андрей Бронецкий.

— В «Мамбе» каждый день регистрируются 30 тысяч новых пользователей. С уходом Tinder эта цифра может увеличиться: с одной стороны, это отличные новости для нас, а с другой — мы осознаем нашу ответственность перед новыми пользователями платформы, — заявил он.

Тем не менее отечественный сервис не планирует как-то менять свою стратегию, ориентируясь на уход конкурента. «Мамба» продолжит развиваться по запланированному курсу, передает слова Бронецкого «Газета.ru».

Американская компания Match Group, которой принадлежит целый перечень приложений для знакомств в интернете, включая Tinder, завершит уход из России к 30 июня, говорится в ее ежегодном отчете.

«Вечерняя Москва» узнала у знаменитой свахи России и бизнес-леди Розы Сябитовой, где теперь молодежи общаться и искать свою любовь. По ее словам, делать великую трагедию из этой ситуации не стоит, поскольку уже через неделю о существовании Tinder многие забудут.