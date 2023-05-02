Сервис знакомств Tinder объявил об уходе из России к концу июня

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Match Group, владеющая сервисом знакомств Tinder, к 30 июня планирует полностью покинуть российский рынок. Об этом свидетельствуют данные из ежегодного отчета компании.

— Наши бренды предпринимают шаги для ограничения доступа к своим услугам в России и завершат свой уход с российского рынка к 30 июня 2023 года, — говорится в отчете.

После 25 лет работы компания Netflix закроет свой сервис по доставке DVD-дисков. Услуга станет недоступна после 29 сентября 2023 года. По словам представителей Netflix, бизнес продолжает сокращаться, и по мере этого становится сложнее обеспечивать лучший уровень сервиса для пользователей.

В начале марта 2022 года стриминговый сервис Netflix объявил о прекращении работы на территории России. На фоне ухода из страны он лишился 200 тысяч подписчиков.

Защита российских пользователей Netflix ранее подала в суд коллективный иск к стриминговому сервису. Истцы требовали от него компенсации в 60 миллионов рублей за уход с рынка и односторонний отказ от предоставления услуг на территории Российской Федерации.