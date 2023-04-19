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Netflix закроет сервис по доставке DVD-дисков после 25 лет работы

Полина Пашкина
Развлечения
Netflix закроет сервис по доставке DVD-дисков после 25 лет работы
Фото: Unsplash

После 25 лет работы компания Netflix закроет свой сервис по доставке DVD-дисков. Услуга станет недоступна после 29 сентября 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

По словам представителей Netflix, бизнес продолжает сокращаться, и по мере этого становится сложнее обеспечивать лучший уровень сервиса для пользователей.

За минувшие 25 лет сервис Netflix DVD.com обеспечил доставки более 5,2 миллиарда дисков. На первом из них был записан фильм «Битлджус». Количество подписчиков сервиса за годы составило 40 миллионов человек, уточняется в заявлении компании, которое приводит ТАСС.

В начале марта 2022 года стриминговый сервис Netflix объявил о прекращении работы на территории России. На фоне ухода из страны он лишился 200 тысяч подписчиков.

Защита российских пользователей Netflix подала в суд коллективный иск к стриминговому сервису. Истцы требовали от него компенсации в 60 миллионов рублей за уход с рынка и односторонний отказ от предоставления услуг на территории Российской Федерации.

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