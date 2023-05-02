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Парад Победы и онлайн-трансляцию «Бессмертного полка» 9 мая покажут на Rutube

Евгений Жуков
Общество
Парад Победы и онлайн-трансляцию «Бессмертного полка» 9 мая покажут на Rutube
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Российская компания «Газпром-Медиа Холдинг» организует трансляцию «Бессмертного полка» на видеохостинге Rutube. Об этом во вторник, 2 мая, сообщили в пресс-службе холдинга.

— В День Победы на главной странице Rutube и в специальном разделе, посвященном 9 Мая, можно будет посмотреть парад Победы и онлайн-акцию «Бессмертный полк», — цитирует пресс-службу компании РИА Новости.

Rutube будет вести трансляцию видеоряда с портретами героев, присланными в проект «Бессмертный полк онлайн».

Из-за отмены традиционного шествия организаторы «Бессмертного полка» предлагают поучаствовать в акции в новом формате. Отмечается, что Общероссийское общественное движение «Бессмертный полк России» обратилось с соответствующим предложением в Администрацию президента России. В частности, предлагается разместить фотографии героев Великой Отечественной войны на служебных и личных автомобилях, отмечают организаторы акции.

Участие в параде Победы на Красной площади в 2023 году примут более 10 тысяч человек, а также 125 единиц вооружения и техники. Военные парады подготовят в 28 российских городах, всего в них примут участие свыше 55 тысяч человек и примерно 1,2 тысячи единиц вооружения и военной техники.

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