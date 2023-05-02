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Путин назвал главную проблему спорта высших достижений

Евгений Силаев
Спорт
Путин назвал главную проблему спорта высших достижений
Фото: Администрация президента РФ

Главной проблемой спорта высших достижений является его коммерциализация. Об этом во вторник, 2 мая, заявил президент России Владимир Путин.

По его словам, именно из этой проблемы произрастают все остальные. Глава государства выразил надежду, что ситуация изменится в лучшую сторону.

— Основные проблемы современного спорта высших достижений связаны с излишней коммерциализацией спорта. Отсюда и коррупционные зависимости, и политические зависимости, — заявил Путин, чьи слова приводит РИА Новости.

В субботу, 29 апреля, Исполнительный комитет Международной федерации дзюдо (IJF) разрешил спортсменам из России и Белоруссии принимать участие в соревнованиях под своей эгидой в нейтральном статусе. Отмечалось, что решение о допуске будет приниматься после изучения заявки каждого конкретного атлета.

Международная федерация спортивной стрельбы согласилась допустить россиян до участия в турнирах под своей эгидой на серьезных условиях. В организации заявили, что необходимо четкое обязательство со стороны ассоциаций — членов ISSF в России и Беларуси сотрудничать с процессом путем предоставления информации о спортсменах по запросу в ходе процесса проверки.

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