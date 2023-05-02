Движение на Кусковской улице на востоке Москвы восстановлено после ДТП

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Москва, Кусковская улица, 20А Карта всех событий

На Кусковской улице освободили проезжую часть после столкновения автомобиля и мотоцикла. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы во вторник, 2 мая.

— Движение восстановлено, — сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Авария, о которой идет речь, произошла в районе дома № 20а. Из-за столкновения легкового автомобиля и мотоцикла были заняты две полосы.

Фото: Пресс-служба Дептранса Москвы

Еще одно ДТП произошло на улице Свободы в районе дома № 57. Женщина за рулем немецкой машины сбила ребенка на электросамокате, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Ребенок попал в больницу с переломом. Известно, что он арендовал транспортное средство при помощи аккаунта отца своего друга. В результате инцидента к ответственности привлекли родителя пострадавшего.