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Основатель сети «Кораблик» Зуев приобрел 29,9 процента «Детского мира»

Евгений Силаев
Экономика
Основатель сети «Кораблик» Зуев приобрел 29,9 процента «Детского мира»
Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Консорциум инвесторов во главе с основателем сети «Кораблик» Алексеем Зуевым приобрели 29,9 процента уставного капитала «Детского мира». Об этом во вторник, 2 мая, сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что бывшие члены совета директоров «Детского мира» Павел Грачев и Михаил Стискин продали свои долги и более не имеют коммерческого интереса в компании.

— Зуев вместе с консорциумом инвесторов владеют 29,9 процента уставного капитала «Детского мира». Грачев и Стискин больше не имеют экономического интереса в компании, будь то прямо или косвенно, — говорится в сообщении, которое цитирует РБК.

Грачев и Стискин покинули свои посты в октябре 2022 и феврале 2023 года соответственно, назначив на должность председателя совета директоров Владимира Климанова. Подчеркивается, что он не будет включен в список кандидатов на место в обновленном совете.

Во вторник, 2 мая, стало известно о том, что компания Adidas планирует передать российские активы иностранному инвестору. Отмечается, что таким образом планируется перезапустить около 100 самых доходных магазинов на территории России.

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