Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Причастных к покушению на замначальника УВД Мелитополя диверсантов задержали в Запорожье

Евгений Жуков
Происшествия
Причастных к покушению на замначальника УВД Мелитополя диверсантов задержали в Запорожье
Фото: sevbutovo.mos.ru

Правоохранители по горячим следам задержали диверсантов, причастных к покушению на заместителя начальника УВД Мелитополя Александра Мищенко. Об этом во вторник, 2 мая, сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Запорожской области.

В материале говорится, что в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий была пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), в состав которой входили гражданин Украины и два россиянина.

По версии следствия, подозреваемые были причастны к совершению 27 апреля покушения на Александра Мищенко, который скончался от полученных ранений.

По информации сотрудников спецслужб, в схронах участников ДРГ были обнаружены компоненты для изготовления взрывных устройств. Все необходимые материалы были собраны для возбуждения в отношении задержанных уголовного дела по статье УК РФ («Террористический акт»), передает ТАСС.

27 апреля у подъезда многоквартирного дома в Мелитополе сработало самодельное взрывное устройство. Двумя неделями ранее в данном региональном центре также произошел взрыв. Тогда его причиной стала работа ПВО, которой удалось сбить украинский беспилотник. При этом никто не пострадал.

ФСБ Донбасс Терроризм
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как начинается что-то важное

Татьяна Кижеватова
Татьяна Кижеватова

Вопрос парковок решен успешно

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как потомки фронтовых поэтов предают память великих предков

Александр Рикель
Александр Рикель

Чем полезна мода на психологов

Никита Михалков
Никита Михалков

Упрощать — все равно что отменять

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Обострение психических атак: зачем Киев запускает беспилотники

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Взрослые девочки любят сказки: почему россиянкам нравятся турки

Все мнения
О проекте