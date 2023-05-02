Причастных к покушению на замначальника УВД Мелитополя диверсантов задержали в Запорожье

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Правоохранители по горячим следам задержали диверсантов, причастных к покушению на заместителя начальника УВД Мелитополя Александра Мищенко. Об этом во вторник, 2 мая, сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Запорожской области.

В материале говорится, что в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий была пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), в состав которой входили гражданин Украины и два россиянина.

По версии следствия, подозреваемые были причастны к совершению 27 апреля покушения на Александра Мищенко, который скончался от полученных ранений.

По информации сотрудников спецслужб, в схронах участников ДРГ были обнаружены компоненты для изготовления взрывных устройств. Все необходимые материалы были собраны для возбуждения в отношении задержанных уголовного дела по статье УК РФ («Террористический акт»), передает ТАСС.

27 апреля у подъезда многоквартирного дома в Мелитополе сработало самодельное взрывное устройство. Двумя неделями ранее в данном региональном центре также произошел взрыв. Тогда его причиной стала работа ПВО, которой удалось сбить украинский беспилотник. При этом никто не пострадал.