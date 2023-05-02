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Стали известны дата и место похорон Вячеслава Зайцева

Евгений Белоусов
Общество
Стали известны дата и место похорон Вячеслава Зайцева
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Советского и российского художника-модельера Вячеслава Зайцева похоронят на Здеховском кладбище в Щелкове. Об этом во вторник, 2 мая, со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.

— Зайцева планируют похоронить на Здеховском кладбище. Его сын Егор уже был в морге, сейчас направляется в храм вблизи деревни Каблуково, — передает сообщение агентство.

Советский и российский модельер Вячеслав Зайцев скончался 30 апреля. Предварительной причиной смерти стало внутреннее кровотечение в желудочно-кишечном тракте, вызванное язвой желудка. С таким диагнозом модельера госпитализировали в одну из московских клиник, однако врачам не удалось его спасти, он умер в реанимации.

Вячеслав Зайцев считается первым российским модельером. Его коллекции показывались по всему миру, а последняя вышла в 2016 году. В этом же году у модельера диагностировали болезнь Паркинсона, из-за которой последние годы жизни он провел в своем особняке, практически не появляясь в медийном пространстве.

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