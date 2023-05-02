Onet: Найденная в Польше ракета могла быть выпущена с российского самолета

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Найденная вблизи польского Быдгоща ракета могла быть выпущена с российского самолета, находящегося в Белоруссии. Об этом во вторник, 2 мая, сообщило местное издание Onet.

По их информации, речь может идти о крылатой ракете Х-55. Отмечается, что подробности инцидента знают всего несколько человек из-за возможных «международных последствий».

— В лесу под Быдгощем, вероятнее всего, была найдена российская ракета, которая была запущена с их самолета с территории Белоруссии. У нас пока нет стопроцентного подтверждения этого факта, но многое указывает на то, что речь идет о ситуации, которая произошла несколько месяцев назад, — рассказал высокопоставленный военный.

Инцидент, о котором идет речь, произошел 27 апреля. В 15 километрах от Быдгоща упал «неопознанный объект», который оказался ракетой.

Первоначально рассматривалась версия, согласно которой снаряд использовался во время учений, проводимых польскими военными. При этом угрозы для мирных жителей объект не представлял.

Глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач заявил, что Польша может потребовать от России репарации. По его словам, сначала Варшава намерена получить аналогичную компенсацию от Германии.