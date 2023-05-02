Путешествуем ВМесте
«Путешествуем ВМесте»: из Москвы в Карелию на машине — старинные замки, парк «Рускеала» и гастрономические изыски «Путешествуем ВМесте». Жемчужина Черного моря Сочи. Часть 2: Воронцовские пещеры, дендрарий и океанариум Что посмотреть и куда сходить в Сочи «Путешествуем ВМесте»: Тольятти — «Лабиринт желаний», Жигулевское море и замок Гарибальди «Путешествуем ВМесте»: сердце России — Самара
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Несколько факультетов МГУ перевели на дистант из-за кори
Несколько факультетов МГУ перевели на дистанционное обучение из-за кори. Об этом стало известно во вторник, 2 мая.
*Новость дополняется
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