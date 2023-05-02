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Несколько факультетов МГУ перевели на дистант из-за кори

Евгений Силаев
Общество
Несколько факультетов МГУ перевели на дистант из-за кори
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Несколько факультетов МГУ перевели на дистанционное обучение из-за кори. Об этом стало известно во вторник, 2 мая.

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