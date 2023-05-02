Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование в МГУ из-за кори

Евгений Силаев
Общество
Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование в МГУ из-за кори
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Москва, инновационный научно-технологический центр МГУ Воробьёвы Горы Карта всех событий

Столичное управление Роспотребнадзора начало эпидемиологическое расследование в Московском государственном университете (МГУ) из-за подозрения на корь у одного из студентов. Об этом во вторник, 2 мая, сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что речь идет о студенте факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что в данный момент специалисты определяют круг общения молодого человека и принимают меры для недопущения распространения инфекции.

— Незамедлительно начато эпидемиологическое расследование, определен круг контактных лиц, приняты исчерпывающие меры для недопущения распространения заболевания, — сообщили в ведомстве, чьи заявление приводит РИА Новости.

Во вторник, 2 мая, стало известно о переводе нескольких факультетов МГУ на дистанционное обучение. Мера будет действовать до 17 мая.

Чем опасна корь и какие у этой болезни основные симптомы, «Вечерней Москве» рассказала главный аллерголог-иммунолог федеральной сети многопрофильных медицинских центров «Клиники Фомина» Ксения Рябова.

Роспотребнадзор МГУ Расследования
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как начинается что-то важное

Татьяна Кижеватова
Татьяна Кижеватова

Вопрос парковок решен успешно

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Как потомки фронтовых поэтов предают память великих предков

Александр Рикель
Александр Рикель

Чем полезна мода на психологов

Никита Михалков
Никита Михалков

Упрощать — все равно что отменять

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Обострение психических атак: зачем Киев запускает беспилотники

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Взрослые девочки любят сказки: почему россиянкам нравятся турки

Все мнения
О проекте