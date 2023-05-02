Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование в МГУ из-за кори

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Москва, инновационный научно-технологический центр МГУ Воробьёвы Горы Карта всех событий

Столичное управление Роспотребнадзора начало эпидемиологическое расследование в Московском государственном университете (МГУ) из-за подозрения на корь у одного из студентов. Об этом во вторник, 2 мая, сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что речь идет о студенте факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что в данный момент специалисты определяют круг общения молодого человека и принимают меры для недопущения распространения инфекции.

— Незамедлительно начато эпидемиологическое расследование, определен круг контактных лиц, приняты исчерпывающие меры для недопущения распространения заболевания, — сообщили в ведомстве, чьи заявление приводит РИА Новости.

Во вторник, 2 мая, стало известно о переводе нескольких факультетов МГУ на дистанционное обучение. Мера будет действовать до 17 мая.

Чем опасна корь и какие у этой болезни основные симптомы, «Вечерней Москве» рассказала главный аллерголог-иммунолог федеральной сети многопрофильных медицинских центров «Клиники Фомина» Ксения Рябова.