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RMC: «ПСЖ» отстранил Месси от матчей на две недели из-за поездки в Саудовскую Аравию

Евгений Белоусов
Спорт
RMC: «ПСЖ» отстранил Месси от матчей на две недели из-за поездки в Саудовскую Аравию
Фото: shutterstock

Руководство футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» на две недели отстранило нападающего Лионеля Месси от матчей за несогласованную поездку в Саудовскую Аравию. Об этом во вторник, 2 мая, сообщает RMC Sport.

Таким жестким решением клуб решил подчеркнуть свою новую политику и показать, что никто из игроков не может стоять выше организации. Чемпион мира и семикратный обладатель «Золотого мяча» также не будет получать зарплату в течение этого времени, передает издание.

В феврале Месси был признан Международной федерацией футбола (ФИФА) лучшим игроком 2022 года. Помимо него на награду претендовали одноклубник Месси по «ПСЖ» Килиан Мбаппе, форвард мадридского «Реала» и национальной команды Франции Карим Бензема.

14 марта Международная федерация футбола (ФИФА) утвердила новый формат проведения чемпионата мира — 2026, в котором впервые примут участие 48 сборных. Решение было принято на конгрессе ФИФА, который прошел в столице Руанды Кигали. Так, 48 участников финальной стадии разобьют на 12 групп по четыре команды в каждой.

Футбол Франция Лионель Месси Саудовская Аравия
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