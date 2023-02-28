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ФИФА признала Лионеля Месси лучшим футболистом 2022 года

Юлия Курганова
Спорт
ФИФА признала Лионеля Месси лучшим футболистом 2022 года
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Капитан сборной Аргентины, форвард ФК «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси признан Международной федерацией футбола (ФИФА) лучшим игроком 2022 года.

Помимо него на награду претендовали одноклубник Месси по «ПСЖ», нападающий французской сборной Килиан Мбаппе, форвард мадридского «Реала» и национальной команды Франции Карим Бензема, сообщает издание «Газета.ru».

Месси в составе аргентинской сборной стал чемпионом мира 2022 года, мундиаль проходил в Катаре. Его признали лучшим футболистом турнира.

1 февраля сообщалось, что аргентинский полузащитник Энцо Фернандес перешел из португальской «Бенфики» в лондонский «Челси». «Аристократы» (прозвище Челси — прим. «ВМ») заплатили за действующего чемпиона мира 121 миллион евро. Трансфер стал самым крупным в истории британского футбола.

В конце декабря 2022 года именитый нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду официально перешел в клуб «Аль-Наср» из Саудовской Аравии. Португалец теперь является самым высокооплачиваемым футболистом в истории, его зарплата в аравийском клубе с учетом реализации коммерческих прав составит 200 миллионов евро в год.

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