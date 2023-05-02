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Прокуратура проводит проверку после схода с рельсов грузового поезда в Брянской области из-за взрыва

Евгений Жуков
Происшествия
Прокуратура проводит проверку после схода с рельсов грузового поезда в Брянской области из-за взрыва
Фото: Pixabay

Московская транспортная прокуратура проводит проверку после того, как грузовой поезд в Брянской области сошел с рельсов из-за взрыва железной дороги. Об этом во вторник, 2 мая, сообщили в пресс-службе ведомства.

— Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку по факту схода вагонов грузового поезда в Брянской области из-за взрыва железнодорожного полотна, — сообщил брянский транспортный прокурор Константин Толмачев.

В настоящее время Толмачев на месте происшествия координирует работу следственных, оперативных органов и аварийных служб, передает Telegram-канал Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

В пресс-службе РЖД сообщили, что в Брянской области сошли с рельсов локомотив и 20 вагонов грузового поезда. Инцидент произошел в 19:47 на перегоне Снежетьская — Белые Берега.

Губернатор региона Александр Богомаз заявил, что инцидент произошел из-за взрыва железнодорожного полотна. В результате происшествия никто не пострадал.

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